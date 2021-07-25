موظفو معمل سمنت بادوش في الموصل يتظاهرون رفضاً لاستثمار المعمل

2021/07/25 | 10:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/نظم العشرات من موظفي معمل سمنت بادوش تظاهرة رافضة لاستثمار المعمل .وقال المشرف على التظاهرة سلطان حمد للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا /ان " المئات من موظفي معمل سمنت بادوش خرجوا بتظاهرة امام مبنى معمل السمنت للمطالبة برفض احالة معمل السمنت للاستثمار التي قد تسبب بقطع ارزاق مئات موظفي العقود والعاملين باجور يومية داخل المعمل "وكان مدير عام شركة الأسمنت العراقية قد اعلن مطلع الاسبوع الماضي عن إحالة معمل اسمنت بادوش للاستثمار مع الحفاظ على حقوق الموظفين والعقود العاملين فيه"/انتهى

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