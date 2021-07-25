2021/07/25 | 10:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ان : العراق يتطلع الى بناء شراكة ستراتيجية اقتصادية طويلة الاجل مع الولايات المتحدة من اجل تقوية فرص التنمية والتعاون الاقتصادي في العراق والمنطقة المحيطة به.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : هذه الشراكة تبعد شبح الحروب والارهاب بعد صراعات طويلة قوضت فرص التنمية والتقدم الاقتصادي لشعوب المنطقة .واضاف صالح انه و على مدار العقود العديدة الماضية ظل السكان يتزايدون عدديا بفرص متناقصة من التنمية والاستثمار والرفاهية في حين ظلت الآمال في مستقبل افضل ضعيفة جراء استمرار الحروب والصراعات الطويلة .وتابع : يتطلع العراق من خلال تعميق الصداقة والتعاون الاستراتيجي مع الدول الكبرى كالولايات المتحدة الى ان تؤدي هذه العلاقات المتينة الى احلال الاقتصاد السياسي للسلام من خلال الشركات الامريكية الكبرى في التكنولوجيا والاعمار والتحول الى بناء الرفاهية ونبذ الصراعات وتحقيق الاستقرار ، خصوصا بعد ما اظهره التعاون الدولي الرائع ودوره في تقويض الارهاب الداعشي وازالة تلك القوى العمياء من خرائط المنطقة.وتوجه الى العاصمة الامريكية واشنطن صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس وفد حكومي .وقال الكاظمي قبيل مغادرته أرض الوطن : إن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الامريكية، مبنية على أسس الإحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما إنها تتوّج جهوداً طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على اساس المصلحة الوطنية العراقية./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مظهر محمد صالح لـ / نينا / : بناء شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة يقوي فرص التنمية والتعاون الاقتصادي في العراق والمنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظهر محمد صالح لـ / نينا / : بناء شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة يقوي فرص التنمية والتعاون الاقتصادي في العراق والمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).