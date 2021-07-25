2021/07/25 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة من تأجيل موعد الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة ان الصحة العالمية لم تبلغ العراق بضرورة تلقي الجرعة الثالثة لتلك اللقاحات.وقال مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر من تأجيل الجرعة الثانية من لقاحات كورونا للحد من انتشار الوباء) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحذر من تأجيل الجرعة الثانية من لقاحات كورونا للحد من انتشار الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).