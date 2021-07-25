القبض على 24 متهماً بحيازة وترويج المواد المخدرة في 6 محافظات

2021/07/25 | 11:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على ( 24) متهم بمناطق مختلفة من البلاد.

وذكر بيان لقسم العلاقات العامة والاعلام في المديرية وتلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : “ان قسم مكافحة مخدرات البصرة القى القبض على 5 متهمين،في حين القى قسم مكافحة مخدرات بابل القبض على 11 متهماً،فيما القى قسم مكافحة مخدرات كربلاء القبض على متهمين اثنين،والقى قسم مكافحة مخدرات الديوانية القبض على 4 متهمين،في حين القى كل من قسمي مكافحة مخدرات الرصافة وذي قار القبض على متهم واحد لكل منهما.

واضاف القسم ان المتهمين ضبطوا بالجرم المشهود وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي وسلاح نوع مسدس.

وبين انه تمت إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 / 32 ) مخدرات،مشيراً الى ان هذه الواجبات جاءت بناءاً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني الدور المهم.

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