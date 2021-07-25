نائب : تأخير صرف رواتب المحاضرين لايمكن السكوت عنه

2021/07/25 | 11:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أبدى النائب المستقل منصور البعيجي اليوم الاحد، استغرابه من تأخير صرف رواتب المحاضرين الى الان بعد ان تم تضمينها في الموازنة، وتخصيص المبالغ الكافية لهم.

وقال البعيجي في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : ان “انصاف هذه الشريحة الكبيرة من المحاضرين المجانيين امر ضروري ولا يمكن ان يستمر هذا التهميش بحقهم، خصوصا انه لا يوجد سبب لهذا التأخير”، داعيا الجهات المختصة “للإسراع بصرف مستحقات المحاضرين بأسرع وقت ممكن”.

واشار الى ان “أي جهة تتعمد بتأخير صرف الرواتب الخاصة بالمحاضرين تتحمل المسؤولية القانونية، وستتخذ كافة الاجراءات بحقها خصوصا، بعد ان ضمن البرلمان المبالغ اللازمة في موازنة العام الحالي”.

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