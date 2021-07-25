انخفاض أسعار الدولار في العراق بأولى تعاملات البورصة

2021/07/25 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

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انخفضت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في أولى تعاملات بورصة العراق اليوم الأحد.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، فقد جاء سعر بيع الدولار فئة 100$ مقابل الدينار العراقي بـ 148.250 د.

فيما جاء سعر شراء الدولار فئة 100$ بـ 147.500 د.

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