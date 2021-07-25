2021/07/25 | 11:40 - المصدر: عين العراق

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الأحد 25 يوليو 2021 | 11:31 صباحاً

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التربية تقرر تمديد فترة التقديم على مدارس الموهوبين لمدة أسبوع واحد

أعلنت وزارة التربية، الأحد، عن تمديد فترة التقديم على مدارس الموهوبين لمدة أسبوع واحد حتى مطلع شهر آب المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تقرر تمديد فترة التقديم على مدارس الموهوبين لمدة أسبوع واحد، على ان يستمر ذلك لغاية الأول من شهر آب المقبل".

وبيّنت الوزارة في بيانها أن "هذا الإجراء جاء نتيجة لتعطيل الدوام الرسمي خلال ايام عيد الأضحى المبارك".

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