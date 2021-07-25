النزاهة: ضبط تلاعب وتزوير في فحص الحنطة بديالى

2021/07/25 | 11:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن ضبط تلاعباً وتزويراً في فحص وتسلم الحنطة بديالى.وقالت الهيئة في بيان إن “ملاكات مكتب تحقيق ديالى، التي انتقلت إلى سايلو بعقوبة، تمكَّنت من ضبط عددٍ من حالات التلاعب من قبل فاحصي المُختبر، وقيامهم بتغيير نتيجة فحص نماذج الحنطة المحليَّة المُسوَّقة، مُبيّنةً “ضبط (125) من نماذج الحنطة […]

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