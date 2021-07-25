التربية تصدر قرارا بشأن مدارس الموهوبين

2021/07/25 | 11:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية، الاحد، تمديد فترة التقديم على مدارس الموهوبين لمدة أسبوع واحد.

وذكر بيان مقتضب للوزارة وتلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 تموز 2021)، انها "تقرر تمديد فترة التقديم على مدارس الموهوبين لمدة أسبوع واحد، على ان يستمر ذلك لغاية الأول من شهر آب المقبل".

واضاف البيان، ان "هذا الإجراء جاء نتيجة لتعطيل الدوام الرسمي خلال ايام عيد الأضحى المبارك".

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