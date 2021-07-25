2021/07/25 | 11:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي؛ وذلك في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان له، إن الزيارة سوف تشهد بحث العلاقات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى أمريكا على رأس وفد حكومي لبحث القضايا الثنائية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى أمريكا على رأس وفد حكومي لبحث القضايا الثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).