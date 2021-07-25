2021/07/25 | 11:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأةالنـزاهـة .. تضـبط تلاعـباً وتـزويـراً في فحـص وتسلم الحنطة بديالى) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأةالنـزاهـة .. تضـبط تلاعـباً وتـزويـراً في فحـص وتسلم الحنطة بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).