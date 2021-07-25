مقتل عامل مولدة باكستاني في كربلاء

2021/07/25 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بمقتل

مشغل مولدة باكستاني في محافظة كربلاء.

وقال المصدر، إن "مشغل مولدة باكستاني

قتل في محافظة كربلاء من قبل احد اهالي

المنطقة".

وأضاف المصدر، أن "قتل الباكستاني جاء

على

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