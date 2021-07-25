الكاظمي يتوجه الى امريكا على رأس وفد حكومي

2021/07/25 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الاحد، الى الولايات المتحدة

الأمريكية على رأس وفد حكومي، وذلك في

زيارة رسمية تستغرق عدّة أيام تشهد بحث

العلاقات العراقية الأميركية في مختلف

المجالات والقضاي

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