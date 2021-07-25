إيران تضيّق الخناق على كهرباء العراق بخفض تصدير الغاز في عز الحر

2021/07/25 | 11:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول عراقي في وزارة الكهرباء عن قرب توجه وفد فني عراقي إلى طهران لحسم موضوع تراجع إيران عن تعهدات سابقة بشأن ثبات إمدادات الغاز.

وقال أن العراق سبق أن أبلغ الإيرانيين استعداده للدفع بأي عملة باستثناء الدولار بسبب العقوبات الأميركية واقترح العملة المحلية العراقية أو اليورو العام الماضي، كما طالب بتخفيض سعر وحدة الغاز التي تبيعها إيران للعراق والتي تعتبر مرتفعة في مقارنة مع أسعار تقدمها دول أخرى، لكنه لم يلق أي استجابة.

واعتبر أن هذا التعامل يدفع العراق للإسراع في تأمين مصادر طاقة أخرى مضمونة ومستقرة.



وكانت طهران خفضت في كانون الأول الماضي كميات الغاز المصدرة للعراق بنسبة اربعين بالمائة، لعدم تسديد بغداد الديون المستحقة البالغة نحو اربعة مليارات دولار.

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