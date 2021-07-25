2021/07/25 | 11:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفةُ التايمز البريطانيةُ إن مشكلةَ المياهِ قد تسرّع في نهايةِ النظامِ الإيراني وأنه لا توجدُ حلولٌ عمليةٌ لاستعادةِ المياهِ في إيران المفلسةِ مائيا.

وقال خبيرٌ إيرانيٌ منفيٌ إن إيرانَ مفلسةٌ مائياً بعد سنواتٍ من سوءِ الإدارةِ في ظلِ النظامِ الإيراني مما أثارَ احتجاجاتٍ داميةً في جميعِ أنحاءِ البلادِ واستياءً في الشرقِ الأوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة بريطانية: إيران مفلسة مائيا والأزمة تضرب المنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة بريطانية: إيران مفلسة مائيا والأزمة تضرب المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).