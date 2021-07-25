التربية تمدد فترة التقديم على مدارس الموهوبين لاسبوع واحد

2021/07/25 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قررت وزارة التربية، اليوم الاحد، تمديد فترة التقديم على مدارس الموهوبين لاسبوع واحد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تقرر تمديد فترة التقديم على مدارس الموهوبين لمدة […]

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