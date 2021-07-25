وصول ٥٠٠ الف جرعة جديدة من لقاح فايزر إلى العراق (صور)

2021/07/25 | 11:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، وصول 500 الف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا لشركة فايزر.

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وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تموز 2021)، إن "٥٠٠ الف جرعة جديدة وصلت من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر".

وأكدت أنه "سيتم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية في بغداد وعموم المحافظات ".

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