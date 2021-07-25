مقتل 3 جنود أتراك في هجوم بسوريا

2021/07/25 | 11:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس السبت، إن 3 جنود أتراك لقوا مصرعهم في سوريا بعد استهداف القوات الكردية لعربة تركية على محور حزوان بريف حلب.

وأكد المرصد، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بأكثر من 200 قذيفة مدفعية وصاروخية قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية ومجلس الباب العسكري بريف حلب، تزامناً مع اشتباكات على محور حزوان أدت إلى قطع الطرقات.

ورصد المرصد السوري، قصفاً نفذته القوات الكردية على نقطة عسكرية تركية في بلدة حزوان بريف حلب، وسط معلومات عن وجود خسائر بشرية في صفوف القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وفي سياق ذلك، قصفت القواعد التركية في كل من جبل الشيخ عقيل وحزوان، قرية زويان ورادار والشعالة بريف الباب شرقي حلب، قبل أن يتوسع القصف التركي بمشاركة الفصائل الموالية لها ويشمل قرى تل المضيق والسد وغول سروج وتل المضيق ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب.

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