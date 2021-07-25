وصول جرعة ضخمة من لقاح فايزر .. هل سيكمل العراق استلام 5 مليون جرعة حتى ايلول المقبل؟

2021/07/25 | 11:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن وصول ٥٠٠ الف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر

واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بأنه سيتم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية في بغداد وعموم المحافظات .

وكانت وزارة الصحة قد كشفت مطلع تموز الجاري، أن “الحصص المتبقية من فايزر تبلغ 11 مليون ونصف المليون جرعة ستصل منها خمسة ملايين جرعة خلال شهر تموز الحالي وشهري آب وايلول المقبلين، بكمية ستصل الى الدوائر عشرة اضعاف، اما الجرع المتبقية وهي الـ6 ملايين ونصف المليون جرعة ستصل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي”.

وعلى هذا الاساس فانه الجرعات الواصلة اليوم ستكفي لتلقيح نصف مليون شخص بجرعات اولية، ومن المفترض ان يصل خلال شهري اب وايلول مايقارب الـ4.5 مليون، مايرجح أنه سيصل اسبوعيًا نصف مليون جرعة.

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