من تل أبيب لمراكش.. بدء رحلات الطيران بين إسرائيل والمغرب

2021/07/25 | 11:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الأحد شركتا الطيران الإسرائيليتان العال وإسرإير أولى الرحلات السياحية المباشرة إلى مدينة مراكش المغربية.

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