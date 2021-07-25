تسجيل 3 حالات وفاة بكورونا في خورماتو

2021/07/25 | 11:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة قضاء خورماتو، يوم الأحد 25/7/2021، عن تسجيل 3حالات وفاة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور فوزي الزنكنة مدير مستشفى الجمهوري في خورماتوو لـ PUKmedia: ان اللجنة الخاصة بمتابعة تفشي وباء كورونا في خورماتو سجلت 3 حالات وفاة لمواطنين نتيجة أصابتهم بالوباء.

وأضاف: هناك زيادة كبيرة في أعداد الإصابات ووصلنا لأرقام قياسية لم نشهدها حتى في بداية انتشار جائحة كورونا وسبب ذلك يعود الى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والتهاون بأخذ اللقاح.

PUKmedia/عمر اواره

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