العراق يتسلم 500 الف جرعة من لقاح فايزر

2021/07/25 | 11:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الاحد، تسلم البلاد 500 الف جرعة من لقاح فايزر الامريكي المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية تسلمت 500 الف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر".

واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بأنه "سيتم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية في بغداد وعموم المحافظات بما في ذلك اقليم كوردستان".

PUKmedia وزارة الصحة

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