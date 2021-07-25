شاهد اللحظات الأولى بعد انقطاع الكهرباء عن مستشفى لمرضى كورونا في الأردن

2021/07/25 | 11:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقطع التيار الكهربائي في مستشفى خاص تستأجرها الحكومة الأردنية لرعاية مرضى فيروس كورونا، بوسط العاصمة الأردنية، عمان، السبت، في ظل وجود حالتي وفاة يجري التحقيق بعلاقة الحادثة بوقوعهما.

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