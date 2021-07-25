التونسية أنس جابر تغادر طوكيو مبكرا

2021/07/25 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

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خرجت التونسية أُنس جابر مبكرا، اليوم الاحد، من منافسات فردي التنس للسيدات في أولمبياد طوكيو بعد الخسارة في الدور الأول.

وخسرت أُنس جابر بمجموعتين متتاليتين أمام الإسبانية كارلا سواريزنافارو وبنتيجة 6-4 و6-1 في مباراة استغرقت حوالي ساعة واحدة.

ويأتي خروج أُنس بعد ساعات قليلة من تحقيق مواطنها أحمد الحفناوي مفاجأة مدوية بحصد ذهبية سباق 400 متر سباحة حرة.

وكان التونسي محمد خليل الجندوبي حصد أول ميدالية للعرب في طوكيو بفوزه بفضية وزن 58 كيلوجراما في التايكوندو يوم السبت.

وكانت تونس تعلق آمالا على أُنس لمواصلة نتائجها الرائعة في الفترة الأخيرة، بعدما أصبحت هذا الشهر أول من يمثل العرب، في منافسات الرجال أو السيدات، في دور الثمانية في ويمبلدون منذ 1974.

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