صحة الكرخ توضح حقيقة تسجيل 150 ألف اصابة بسلالة دلتا خلال شهر

2021/07/25 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أوضح مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الأحد، تسجيل 150 ألف اصابة بسلالة دلتا خلال شهر.

ونشرت وسائل اعلام، تصريحات لمدير اعلام صحة الكرخ، زياد حازم، للصحيفة الرسمية، أعلن فيها تسجيل اكثر من 150 ألف اصابة بالسلالة الثالثة الجديدة المتحورة (دلتا) خلال اقل من 30 يوما، فضلا عن وجود الاف اخرى من الاصابات البسيطة التي لم تراجع المؤسسات الصحية او العيادات الخاصة ولم تسجل ضمن الموقف الوبائي اليومي.

وقال الحجامي، لـ(بغداد اليوم)، رداً على هذه التصريحات: "تفاجأت قبل قليل بالخبر المنشور ادناه، و عليه اود ان اشير الى ان ما ورد فيه من معلومات غير دقيق ، لا علم لنا اذا كانت السلالة دلتا موجودة ام لا".

وأضاف، أن "الرقم المذكور (150) الف اصابة خلال شهر أيضًا غير صحيح"، داعياً إلى "توخي الدقة في كل ما ينشر".

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