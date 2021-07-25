2021/07/25 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيظ شديد..العراق على موعد غداً مع درجات حرارة مرتفعة جداً (جدول)

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