نائب محافظ النجف : وزارة الزراعة فشلت فشلا ذريعاً في انجاح الموسم الزراعي

2021/07/25 | 11:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/قال نائب محافظ النجف الاول هاشم الكرعاوي، ان " وزارة الزراعة فشلت فشلا ذريعاً في انجاح الموسم الزراعي لعدم توفيرها المستلزمات الزراعية، داعيارئيس مجلس النواب واللجنة الزراعية في المجلس الى دورهم في استجواب الوزير كونه المسؤول الأول على الخطة الزراعية.واضاف الكرعاوي في تصريح صحفي " لحد الآن وزارة الزراعة لم توفر سماد اليوريا لتوزيعه على الفلاحين والمزارعين ضمن الوقت المحدد للجرعة السمادية التي تجاوزت ال(15)يوم.واوضح "هذا التأخير اجبر الفلاح على ان يلجأ للاسواق التجارية وهذا ممايؤدي إلى ارتفاع الكُلفة الإنتاجية و سينعكس سلبياً على الموسم الزراعي ويكون غير ناجح وغير منتج.وطالب الكرعاوي، رئيس مجلس النواب واللجنة الزراعية في مجلس النواب بأخذ دورهم في استجواب وزير الزراعة كونه المسؤول الأول على الخطة الزراعية./انتهى.

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