الصحة تعلن عن وصول ٥٠٠ الف جرعة جديدة من لقاح فايزر

2021/07/25 | 11:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن وصول ٥٠٠ الف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر.واكدت الشركة / حسب بيان مقتضب للوزارة/ بأنه سيتم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية في بغداد وعموم المحافظات./انتهى3

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