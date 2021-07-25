2021/07/25 | 11:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، وصول 500 الف جرعة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا لشركة فايزر.وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في بيان، إن “٥٠٠ الف جرعة جديدة وصلت من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر”.وأكدت أنه “سيتم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية في بغداد وعموم المحافظات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول ٥٠٠ الف جرعة جديدة من لقاح فايزر إلى العراق عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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