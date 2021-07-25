الكاظمي يؤكد عدم حاجة العراق إلى وجود أي قوات قتالية أجنبية على أراضيه ونحتاج فقط الى الدعم والإسناد

2021/07/25 | 12:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عدم حاجة العراق إلى وجود أي قوات قتالية أجنبية على أراضيه، ويحتاج فقط الى الدعم والإسناد.وشدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أن بلاده لم تعد بحاجة إلى قوات قتالية أميركية لمحاربة داعش، … Readmore

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