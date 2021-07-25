توجيه وزاري بإعفاء أي رئيس جامعة أو عميد كلية أهلية يمنع الطلبة من الامتحانات بسبب الأجور

2021/07/25 | 12:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه وزير التلعيم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، الأحد، بإعفاء رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأهلية الذين يمنعون الطلبة من أداء الامتحانات النهائية بسبب الأجور المالية.

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وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تموز 2021)، أنه "وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، بإعفاء أي رئيس جامعة أو عميد كلية في التعليم الأهلي يمنع الطلبة غير المسددين للأجور الدراسية من المشاركة في الامتحانات النهائية".

وأضاف، "وفي هذا الصدد تجدد الوزارة تأكيدها على السماح للطلبة بالمشاركة في الامتحانات النهائية بغض النظر عن تسديد كل الأجور أو جزء منها مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالأجور الدراسية والتسامح في تمديد السقوف الزمنية المتعلقة بتسديدها".

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، انطلاق الامتحانات النهائية في الجامعات والكليات الحكومية والاهلية.





وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تموز 2021)، إن "الامتحانات النهائية انطلقت في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بإشراف وزاري مباشر من التعليم العالي والصحة".

وأضافت أن "المراقبون سجلوا حضورا مميزا للطلبة الذين أدوا الامتحانات الحضورية والالكترونية في جميع الجامعات العراقية وبمختلف الاختصاصات العلمية والإنسانية وسط إجراءات صحية ووقائية دقيقة في ضوء توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"ز

وأكد رؤساء الجامعات وعمداء الكليات أن "الإجراءات اللوجستية والفنية والخدمية كانت عالية المستوى ووفرت بيئة امتحانية مناسبة للمتطلبات والمستلزمات التي تفرضها آليات التعليم المدمج مؤكدين انعقاد مجالس الجامعات والكليات بشكل مستمر لمتابعة الاختبارات ومعالجة الإشكاليات التي قد تطرأ على وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لها".

من جهته ثمن وزير التعليم "جهود المؤسسات الجامعية لأداء التزاماتها ومسؤولياتها العلمية ومواجهة التحديات واستثمار إمكاناتها المتاحة لتنفيذ برامجها وخططها الخاصة بالعام الدراسي 2021/2020".

وأعرب عن "تقديره للتعاون الذي تبديه وزارة الصحة ومؤسساتها في دعم الجامعات وتفقدها ومتابعة الإجراءات الوقائية المعتمدة وتوفير المتطلبات الصحية وإعطاء الزخم العلمي اللازم للمؤسسات الأكاديمية العراقية".

فيما أكد وزير الصحة وكالة هاني العقابي لدى زيارته الجامعة المستنصرية "وضع خطة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للمحافظة على صحة وسلامة الطلبة خلال أدائهم الامتحانات".

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