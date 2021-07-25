2021/07/25 | 12:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الاحد، توجيهاً بشأن أجور الطلبة، فيما توعد بإعفاء أي رئيس جامعة أو عميد كلية أهلية يمنع الطلبة من الامتحانات.

وقالت الوزارة في بيان ان “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وجه بإعفاء أي رئيس جامعة أو عميد كلية في التعليم الأهلي يمنع الطلبة غير المسددين للأجور الدراسية من المشاركة في الامتحانات النهائية”.

وجددت الوزارة تأكيدها “على السماح للطلبة بالمشاركة في الامتحانات النهائية بغض النظر عن تسديد كل الأجور أو جزء منها”، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة “تسهيل الإجراءات المتعلقة بالأجور الدراسية والتسامح في تمديد السقوف الزمنية المتعلقة بتسديدها”.

واعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الاحد، عن انطلاق الامتحانات النهائية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بإشراف وزاري مباشر من التعليم العالي والصحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يوجه بإعفاء أي رئيس جامعة أو عميد كلية أهلية يمنع الطلبة من الامتحانات بسبب الأجور) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يوجه بإعفاء أي رئيس جامعة أو عميد كلية أهلية يمنع الطلبة من الامتحانات بسبب الأجور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).