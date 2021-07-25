2021/07/25 | 12:52 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه من وزير التعليم بشأن منع الطلبة من الامتحانات بسبب الأجور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/25 | 12:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من وزير التعليم بشأن منع الطلبة من الامتحانات بسبب الأجور) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من وزير التعليم بشأن منع الطلبة من الامتحانات بسبب الأجور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).