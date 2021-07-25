"فيديو خادش" يتسبب في ترحيل ممثل باكستاني من الكويت

2021/07/25 | 12:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام كويتية أن وزارة الداخلية قررت ترحيل الممثل الباكستاني فرحان العلي خارج البلاد بسبب مقطع مصور وصف بأنه "خادش للحياء".

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