مكتب الاعلام يهنئ حركة التغيير بذكرى تأسيسها

2021/07/25 | 12:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني برقية تهنئة الى حركة التغيير بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحركة، فيما يأتي نص البرقية:

الاخوات والاخوة في غرفة الاعلام في حركة التغيير

الصحفيين والاعلاميين ومؤيدي حركة التغيير

تحية رفاقية طيبة..

نباركم لكم ذكرى تاسيس حركتم، ونتمنى ان تصبح هذه الذكرى فرصة لتعزيز التنسيق الاعلامي بيننا لانجاح تحالف كوردستان بروح اتفاق دباشان العالية وبالهدف السامي لتوحيد صفوف شعبنا في المرحلة المقبلة.

نهنأكم مرة اخرى

مكتب الاعلام

PUKmedia

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