قائمة بأهم الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار لدى السفر خلال فيروس كورونا

2021/07/25 | 12:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تقوم برحلتك الأولى منذ فترة من الوقت، فقد تكون الأمور مختلفة تمامًا عما اعتدت عليه سابقًا.وإليكم قائمة مراجعة خاصة بالسفر وسط "كوفيد-19" تتضمن كل ما تحتاجون الآن إلى التفكير فيه قبل الانطلاق في رحلتكم.

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