النزاهة العراقية: ضـبط عمليات تلاعب وتزوير بفحص وتسلم الحنطة في ديالى

2021/07/25 | 12:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفّذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية العراقية ثلاث عمليات لضبط حالات تلاعب وتزوير في عملية فحص وتسلم محصول الحنطة للموسم الزراعي 2021، في عدد من مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة ديالى.وقالت الدائرة، في بيان لهيئة …

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