المدرب التشيكي سوكوب يصل بغداد لبدء مهمته مع منتخبنا الأولمبي

2021/07/25 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مراسل (بغداد اليوم)، الاحد، بوصول المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب وملاكه التدريبي المساعد إلى العاصمة بغداد، وذلك لبدء مهمته التدريبية مع منتخبنا الاولمبي تحضيراً للاستحقاقات المقبلة

وقال مراسلنا إن "منتخبنا سيدخل معسكراً داخلياً في محافظة كربلاء بعد غدٍ الثلاثاء، بقائمة أولية تضم العديد من لاعبي الدوري الممتاز".

وأضاف أن "الملاك التدريبي لمنتخبنا الأولمبي سيتألف من التشيكي ميروسلاف سوكوب مدرباً، وكامل توبياس (مدرباً مساعداً)، والتشيكي جيري ريبا (مدرب لياقة بدنية)، والسلوفاكي أندريج كوستولانسكي (مدرب حراس مرمى)".

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