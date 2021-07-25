توجيه من وزير التعليم بشان أجور الطلبة وحرمانهم من الامتحانات

2021/07/25 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبدالصاحب، اليوم الأحد، بإعفاء أي رئيس جامعة أو عميد كلية أهلية يمنع الطلبة من الامتحانات بسبب الأجور.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة التعليم، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عبد الصاحب، وجه بإعفاء أي رئيس جامعة أو عميد كلية في التعليم الأهلي يمنع الطلبة غير المسددين للأجور الدراسية من المشاركة في الامتحانات النهائية".

وأضاف البيان: "وفي هذا الصدد تجدد الوزارة تأكيدها على السماح للطلبة بالمشاركة في الامتحانات النهائية بغض النظر عن تسديد كل الأجور أو جزء منها مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالأجور الدراسية والتسامح في تمديد السقوف الزمنية المتعلقة بتسديدها".

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