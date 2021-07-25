هاني عاشور لـ / نينا / : الكاظمي سيناقش في واشنطن الانتخابات المبكرة قبل تحديد موعد الانسحاب الأمريكي 

2021/07/25 | 13:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الباحث السياسي هاني عاشور ان : رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيناقش في واشنطن الانتخابات المبكرة قبل تحديد موعد الانسحاب الأمريكي .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : هذه الزيارة لا تقتصر فقط على سحب القوات من العراق بل ستشمل ملفات اقتصادية ومالية وبمستويات جديدة من العلاقة.واضاف عاشور ان : اهم النقاط هي الانتخابات العراقية قبل تحديد موعد الانسحاب وليس العكس وسنرى خلال الزيارة اذا ماكانت اميركا تدعم الانتخابات او لها موقف منها .واوضح انه اذا : تم تاجيل الانتخابات فيمكن ان تنفذ بعض الاتفاقيات اما اذا ماحدثت الانتخابات فالحكومة المقبلة سيكون لها راي وافكار جديدة حول الانسحاب الامريكي.وبين عاشور ان : المهم هو الموقف الامريكي من فكرة الانسحاب ..وهي جادة بالانسحاب من العراق ولكن بشكل متفق عليه بابقاء المستشارين والخبراء ودور اكبر للسفارة وللشركات الامريكية العاملة .وتوجه الى العاصمة الامريكية واشنطن صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس وفد حكومي.وقال الكاظمي قبيل مغادرته أرض الوطن : إن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الامريكية، مبنية على أسس الإحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما إنها تتوّج جهوداً طويلة من العمل الحثيث خلال جلسات الحوار الاستراتيجي لتنظيم العلاقة الأمنية بين البلدين على اساس المصلحة الوطنية العراقية./انتهى3

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