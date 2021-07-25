وزير التعليم يصدر توجيهاً بشأن أجور الطلبة

2021/07/25 | 13:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأصدر وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الأحد، توجيهاً بشأن أجور الطلبة، فيما توعَّد بإعفاء أي رئيس جامعة أو عميد كلية أهلية يمنع الطلبة من الامتحانات.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وجَّه بإعفاء أي رئيس جامعة أو عميد كلية في التعليم الأهلي يمنع الطلبة غير المسددين الأجور الدراسية من المشاركة في الامتحانات النهائية".وجددت الوزارة تأكيدها " السماح للطلبة بالمشاركة في الامتحانات النهائية بغض النظر عن تسديد كل الأجور أو جزء منها"، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة "تسهيل الإجراءات المتعلقة بالأجور الدراسية والتسامح في تمديد السقوف الزمنية المتعلقة بتسديدها".واعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الأحد، عن انطلاق الامتحانات النهائية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بإشراف وزاري مباشر من التعليم العالي والصحة.

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