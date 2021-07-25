2021/07/25 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

دعا مصرف الرافدين، الأحد، المواطنين لتسديد مابذمتهم من دفعات شهرية متأخرة بهدف تعميم الفائدة على شرائح أخرى.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك بعض المواطنين متلكئين في تسديد مابذمتهم من أقساط الدفعات الشهرية المرتبة على القروض والتسهيلات المصرفية الأخرى"، مؤكداً أن "المصرف سيتخذ الإجراءات القانونية وتفعيل قانون استحصال أموال الدولة إضافة إلى الغرامات التأخيرية المفروضة على المتلكئين".

وأضاف البيان، أن "الامتناع عن تسديد ما بذمتهم يضر المواطنين ويراكم عليهم الديون ويعرضهم إلى تبعات قانونية وخيمة ومن واجبنا النصيحة بالإسراع في التسديد حفاظاً على المال العام إضافة إلى منح الفرصة لبقية المواطنين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف من عوائد الأقساط والأموال المتلكئة".

وأكّد البيان، أن "المصرف مستمر في تقديم أنواع الخدمات والتسهيلات منها للراغبين بالحصول على شقق مجمع بسماية السكني، إضافة إلى قروض المشاريع الصغيرة وقروض البناء والترميم وقروض السيارات، إضافة إلى القروض الاستثمارية وغيرها من الخدمات التي ممكن الاطلاع عليها من خلال زيارة فروع المصرف أو الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمصرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحذر المتلكئين بتسديد القروض) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحذر المتلكئين بتسديد القروض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).