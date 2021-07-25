2021/07/25 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني على الرغم من الأعمال التي تقوم بها مفوضية الإنتخابات منذ عدة أشهر، إستعدادا للإنتخابات البرلمانية المزمع أجرائها في تشرين الأول 2021، الا أن كل ذلك مجرد تفاصيل روتينية قد تتوقف في أي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإنتخابات العراقية….تأجيل محتمل ومصير مجهول المركز الخبري الوطني.

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