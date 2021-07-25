النزاهة تضبط تلاعباً وتزويراً في فحص وتسلم الحنطة بديالى

2021/07/25 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في عمليَّة فحص وتسلم محصول الحنطة للموسم الزراعيِّ الحالي، في عددٍ من مخازن الشركة العامَّة لتجارة الحبوب في مُحافظة ديالى.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان إن ملاكات مكتب تحقيق ديالى، تمكَّنت من ضبط عددٍ من حالات التلاعب من قبل فاحصي المُختبر، وقيامهم بتغيير نتيجة فحص نماذج الحنطة المحليَّة المُسوَّقة، مُبيّنةً ضبط مائة وخمسة وعشرون من نماذج الحنطة المحليَّة (درجة أولى وثانية وثالثة) ونماذج مرفوضة، وأخرى مُعادة حسب رغبة الفلاح.وأضافت أنه تم ضبط البطاقات التسويقيَّـة وشريط الميزان ومستند الإدخال المخزنيِّ التي تشير إلى تسلُّم كميَّة وهميَّة من الحنطة في صومعة بني سعد، فضلاً عن ضبط معاملات بالاتفاق بين موظفي الصومعة والفلاحين لتنظيم معاملات إدخالٍ وهمية لمحصول الحنطة.

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