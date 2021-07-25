إسرائيل عضو مراقب بالاتحاد الافريقي . - سعيد الوجاني

2021/07/25 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني بعد اكثر من عشرين سنة عن مغادرتها منظمة الوحدة الافريقية ، التي انسحب منها المغرب بسبب عضوية الجمهورية الصحراوية ، تعود إسرائيل منذ الخميس الثاني والعشرين من الشهر الجاري ، باستعادة عضويتها كدولة مراقب بالاتحاد الافريقي ، الذي انشأته بقوانينه الجزائر وليبيا ، للتحكم في الاتحاد من جهة ، ومن جهة خدمة عضوية الجمهورية الصحراوية ، ومن جهة ضبط أي عودة للنظام المغربي الى الاتحاد الجديد ، الاّ بشروط القان ......





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