التعليم توجه بإعفاء أي رئيس جامعة أو عميد كلية أهلية يمنع الطلبة من الامتحانات بسبب الأجور

2021/07/25 | 13:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، اليوم الأحد، بإعفاء رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأهلية الذين يمنعون الطلبة من أداء الامتحانات النهائية بسبب الأجور المالية.وذكر بيان للوزارة، أنه “وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، بإعفاء أي رئيس جامعة أو عميد كلية في التعليم الأهلي يمنع الطلبة غير […]

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