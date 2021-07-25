2021/07/25 | 13:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة الأنواء الجوية، الأحد، عن تسجيل 8 محافظات درجة حرارة 50 مئوية، مشيرة الى أن البلاد ستشهد انخفاضا تدريجيا بدرجات الحرارة بدءا من الأربعاء المقبل.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري في تصريح تابعه NRT عربية، (25 تموز 2021)، ان "الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة يبدأ من اليوم الأحد ويستمر لغاية الأربعاء المقبل"، مرجحا أن "تصل درجات الحرارة إلى الـ50 درجة مئوية، وخصوصاً في مناطق الجنوب".

وأضاف الجابري، أن "درجات الحرارة ستنخفض بشكل تدريجي عدة درجات بعد يوم الاربعاء، حيث إن تأثير المنخفض الموسمي الحراري مستمر على البلاد".

وأشار إلى أن "هناك حالة انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة وتذبذب حتى مطلع شهر ايلول المقبل"، لافتا الى ان جمرة القيظ هي ظاهرة مناخية موسمية نشهدها بشكل مستمر في كل موسم صيفي".

ونشرت هيأة الانواء الجوية جدولا بدرجات الحرارة ليوم غد الاثنين حيث ستسجل ثماني محافظات نصف درجة الغليان وهي (كربلاء المقدسة وواسط والنجف الأشرف والديوانية وميسان وذي قار والمثنى والبصرة).

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدءا من يوم غد.. درجات حرارة خمسينية في 8 محافظات عراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدءا من يوم غد.. درجات حرارة خمسينية في 8 محافظات عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).