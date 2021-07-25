2021/07/25 | 13:16 - المصدر: عين العراق

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الأحد 25 يوليو 2021 | 01:15 مساءً

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برئاسة الكعبي..



خلية الأزمة النيابية تجتمع الاثنين لمناقشة تداعيات كورونا

قررت خلية الأزمة النيابية، الأحد، عقد اجتماع، يوم غد الاثنين، لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا وارتفاع نسبة الاصابات، براسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان، أنه "بسبب الإرتفاع غير المسبوق في عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في البلاد ، تعقد خلية الازمة النيابية برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وكامل اعضاءها يوم غد الإثنين - الساعة ١١ صباحا في مبنى المجلس القاعة الدستورية".

وأضاف أن "الاجتماع سيكون بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الصحة للوقوف على تداعيات مؤشر ارتفاع نسبة الاصابات والوفيات بهذا الوباء اللعين، وضرورة تقديم الدعم الفوري والمساعدة اللازمة والممكنة لابطال الجيش الابيض في جميع مؤسساتنا الصحية".

وبين أن "الاجتماع سيناقش ايضا توعية المواطنين في الالتزام بالارشادات الوقائية و الاسراع في التوجه الى مراكز اللقاحات لضمان عدم الاصابة بالفيروس".

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