القبض على 8 متهمين بتعاطي وترويج المخدرات في بابل والانبار

2021/07/25 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد، القبض على 8 متهمين بحيازة المواد المخدرة في محافظتي بابل والانبار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها في بابل القت القبض على (6) متهمين في المحافظة وبحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".واضافت المديرية ان "مفارزها في الانبار القت القبض على متهمين اثنين في المحافظة وبحوزتهما حبوب مخدرة متنوعة".

واشارت الى "قيامها باحالة المتهمين الى الجهات المختصة لغرض استكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

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