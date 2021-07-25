أدين بالرشوة.. النزاهة تكشف تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مدير عام بوزارة الكهرباء

2021/07/25 | 13:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تفاصيل قرار حكم صادر ضد مدير عام في وزارة الكهرباء بتهمة "الرشوة"

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تموز 2021)، إنه "أفصحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق مدير عام في وزارة الكهرباء بجريمة الرشوة".

وأضافت الهيئة، أن "المدان الذي كان يشغل منصب المدير العام للدائرة الاقتصاديَّة في وزارة الكهرباء سابقاً، اقدم على أخذ مبلغ (١.٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار دينار؛ لتمرير عقد كان يفترض أن يبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن؛ لتجهيز معدات إلى الأولى وزارة الكهرباء".

وتابعت، أن "تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في القضية التي حققت فيها، بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني 29، يقضي بحبس المدان مدة أربع سنوات وغرامة مالية؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".

وتابع، "وكانت الهيئة قد أجملت تقريرها الخاص بلجنة الأمر النيابي رقم (٦٢) المتعلق بالتحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء"، وبينت الهيئة أن "القضايا الجزائية التي فتحت شملت (٢٦٥٤) متهما، بينهم (٧) وزراء و(5) وكلاء وزير، و(١٢٧) مديراً عاماً، و (٢٤٢٢) موظفاً".

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